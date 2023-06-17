النيابة تستدعى أسرة طفلة أصيبت إثر سقوطها من الطابق الثاني

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة الشقة محل سكنها بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للطفلة واستدعت اسرتها لسؤالهم

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وعمل التحريات تبين أن الطفلة تدعي "جني عبدالناصر حسن" في العقد الأول من عمرها اصيبت اثر سقوطها من الطابق الثاني و جري نقلها إلي مستشفي بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.