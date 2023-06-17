استمرار توافد الناخبين بانتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

تواصل توافد الناخبين على صناديق الاقتراع، اليوم السبت؛ للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، والمستمرة حتى الثامنة مساء، موزعين على أربع لجان؛ لانتخاب 7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، 2023/2027.

ويخوض الانتخابات 13 مرشحا، وبلغ عدد من لهم حق التصويت الفان و754 ناخبا، موزعين على 4 لجان بالمدن الآتية: اللجنة الرئيسية بمدينة طور سيناء ومقرها الغرفة التجارية بمدينة طور سيناء، واللجنة الفرعية بمدينة شرم الشيخ ومقرها مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة، واللجنة الفرعية بمدينة رأس سدر ومقرها مجلس مدينة رأس سدر، ويجرى الانتخاب فيها لتجار بمدن رأس سدر وابوزنيمة وابور ديس، واللجنة الفرعية بمدينة دهب ومقرها مجلس مدينة دهب ويجرى الانتخابات فيها بمدن دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.

كانت لجنة الجدول بالمحافظة قد أعلنت أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء 13 مرشحا..شملت أسماؤهم: هشام محمد سليمان خضير وشهرته "هشام خضير"، وعادل عبد السميع النجار وشهرته "عادل النجار"، ومحمد عبده حامد، ومحمد عبد الله حسن، وحاتم السيد السيد أبو صير وشهرته "الدكتور حاتم"، وحنا رمسيس عازر وشهرته "أسامة فضة"، وعيد محمد محمد وشهرته "عيد أبو خالد"، ومصطفى عبدالله محمد عبد الله وشهرته "مصطفى واصل"، وخالد محمد على عبد الرازق وشهرته "خالد الرويعى"، وهيثم محمد فرج مصطفى وشهرته "هيثم مصطفى"، ومحمد ربيع محمد علي، وعوض باشا عسران، وسليمان جمعه مبارك.