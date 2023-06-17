غدا.. «إسكان الشيوخ» تناقش مقترحات للقضاء على التكدسات المرورية بنجع حمادي

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اجتماعًا غدًا الأحد، وذلك لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب طارق رسلان بشأن إنشاء كوبرى بجوار كوبرى نجع حمادي الحديدي، بهدف القضاء على التكدسات المرورية بنجع حمادي وجعل محطة قطار السكة الحديد بنجع حمادى إحدى محطات التوقف للقطار التالجو، واستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط.

كما تناقش اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب عمر زايد بشأن نقل كشك الكهرباء القائم بوسط شارع ترعة زنين بمنطقة طابق الديابة بحى بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وكذلك تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حماد موسى بشأن دراسة تعظيم الاستفادة من المتخللات بالمدن والقرى وتحويلها إلى ملاعب لممارسة الرياضة.