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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نادي العريش الرياضي يواصل مشاركاته في جميع الألعاب

نادي العريش الرياضي
نادي العريش الرياضي يواصل مشاركاته في جميع الألعاب
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نفذت مديرية الشباب والرياضة  بشمال سيناء برئاسة إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة  من خلال نادي العريش الرياضي تدريبات رياضية لفريق الجمباز وكان عدد المشاركين 50 لاعب وتدربيات كرة قدم ,و كاراتيه لطلائع النادي.

يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في ضوء سياسة الوزارة الرامية الي جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ,وجعل الرياضة أسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة في إكتشاف المواهب الرياضية .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالسعي الدائم للعمل على تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والمجتمع السيناوي من خلال تدريبات مختلفة وتكثيف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب وذلك تماشيًا مع استراتيجية بناءً الآنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

اكتشاف المواهب التنمية المستدامة اللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء لأنشطة الرياضية محافظ شمال سيناء نادي العريش الرياضي