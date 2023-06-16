قائمة منتخب سلاح الشيش ببطولة إفريقيا

تستضيف مصر بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني.

جاءت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش رجال كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه".

بينما جاءت قائمة سلاح الشيش سيدات كالتالي:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة".

تقام منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات يوم الاثنين الموافق 19 بينما تقام منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال يوم الأربعاء الموافق 21.

على صعيد منافسات الفرق تقام منافسات سيدات سلاح الشيش يوم 22 بينما تقام منافسات الرجال يوم 23.

دخل المنتخب الوطني معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الاثنين الماضي ويستمر المعسكر حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو ، ليختتم استعداده للبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.