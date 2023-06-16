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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة منتخب سلاح الشيش ببطولة إفريقيا

منتخب السلاح
منتخب السلاح
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تستضيف مصر بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني.

جاءت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش رجال كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه".

بينما جاءت قائمة سلاح الشيش سيدات كالتالي:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة".

تقام منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات يوم الاثنين الموافق 19 بينما تقام منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال يوم الأربعاء الموافق 21.

على صعيد منافسات الفرق تقام منافسات سيدات سلاح الشيش يوم 22 بينما تقام منافسات الرجال يوم 23.

دخل المنتخب الوطني معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الاثنين الماضي ويستمر المعسكر حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو ، ليختتم استعداده للبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

منتخبنا الوطنى علاء ابو القاسم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح