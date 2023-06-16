بالصور.. محافظ بورسعيد يطلق إشارة بدء أكبر ماراثون لـ"الاسكيت" في الشرق الأوسط

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، إشارة إنطلاق ماراثون"الاسكيت" في أكبر مضمار مفتوح في مصر والشرق الأوسط لممارسة رياضة التزلج بالعجلات، وذلك في نسخته الثانية بمشاركة قرابة 5000 لاعب من مصر وعدد من الدول العربية.

وانطلق الماراثون من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق في اتجاهه إلى معسكر الشباب الدولي بطول شارع طرح البحر - شارع عاطف السادات - ثم العودة في الاتجاه المعاكس حتى المسجد مرة أخرى بمسافة 4 كيلو متر، في ظل تواجد مكثف لرجال مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، لتأمين خط سير الماراثون، فضلا عن انتشار رجال المرور لغلق الشوارع التي يمر بها الماراثون وتسيير الحركة المرورية، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف في عدة نقاط، وذلك تحت رعاية محافظة بورسعيد وهيئة تنشيط السياحة، و"داون تاون العرب" وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وسادت أجواء من الفرحة والبهجة والمنافسة الشريفة بين جميع المشاركين الذي حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل الخبرات في رياضة "الاسكيت"، بجانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية على هامش الماراثون.

من جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمشاركين في الماراثون من أبناء مصر من مختلف محافظات الجمهورية وكذلك المشاركين من عدد من الدول العربية، مشيدا بحسن تنظيم الماراثون، والتطور الملحوظ في التنظيم وزيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية، مؤكدا على أن بورسعيد جاهزة دائما لتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية لما تمتلكه من إمكانات إنشائية وبشرية مؤهلة لاستضافة المنافسات المحلية والقارية والعالمية، وهو الأمر الذي يساهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة.

وأكد على أن هناك حرص على تنظيم هذا الماراثون بصفة دورية في إطار حرص المحافظة على تنوع الأنشطة السياحية وفي مقدمتها السياحة الرياضية.

يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023 من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع روح العصر،ومنها "السياحة الرياضية" والتي تحوز على اهتمام قطاع كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، وتعد إضافة لتنويع المنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، حيث وجهت دعوة مفتوحة مجانية في مصر، لمحبي رياضة الإسكيت - التزلج بالعجلات -من جميع أنحاء الجمهورية والدول المختلفة.

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