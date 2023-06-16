محمد الحسيني رئيسًا للمكتب الفني في الاتحاد العالمي للكاراتيه

أصدر الإسباني أنطونيو أسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي قرارًا بتشكيل المكتب الفني للاتحاد الدولي للكاراتيه واختيار المهندس محمد الحسيني رئيسًا للمكتب الفني.

وهذا المنصب هو أعلى منصب رياضي ولم يقلده أي عربى أو إفريقي من قبل وجاء هذا الاختيار بعد إسهامات المهندس الحسينى فى المجتمع الدولى لرياضة الكاراتيه حيث شارك فى تعديل قانون اللعبة أكثر من مرة وتنظيم أكثر من حدث دولى ورئاسة العديد من البعثات المصرية.

ويشغل الحسينى رئيس قطاع المتابعة فى شركة الإسكندرية للتوزيع.

ولذلك تقدم الحسينى بالشكر إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والأب لجميع العاملين بقطاع الكهرباء وصاحب النهضة الحقيقية بالقطاع والذى يعتبره مثلا أعلى..

وأضاف الحسيني أنه لولا دعم الدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزملاءه بالاتحاد المصري للكاراتيه وعلى رأسهم الأستاذ محمد الدهراوي كان من الصعب الوصول لهذا المنصب الرفيع.

