اليونان تواصل عمليات البحث عن ناجين غداة غرق مركب كان يقلّ مئات المهاجرين

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو لمركب يقلّ مئات المهاجرين تعرض للغرق قبالة سواحل جنوب غرب البلد.

واصلت اليونان ، اليوم الخميس ،عمليات البحث لمحاولة العثور على ناجين، حيث عُثر على 78 جثة حتى الآن في البحر قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، حسبما أكّد خفر السواحل اليوناني الذي عدل حصيلة تحدثت الأربعاء عن 79 ضحية.

من جهتها، قالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثينا ستيلا نانو لقناة "إي أر تي" العامة: "قد تكون أسوأ مأساة بحرية في اليونان في السنوات الأخيرة".

في مرفأ كالاماتا، جنوب غرب اليونان، إلى حيث نُقل الناجون، أكّدت إيراسميا رومانا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "الوضع مروّع بالفعل"، وأضافت القول: "إن الناجين في حالة نفسية سيئة للغاية ... كثير منهم في حالة صدمة ومرهقون".