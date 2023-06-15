الثانوية العامة 2023| الأحد.. امتحان اللغة العربية

يستأنف طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 الامتحانات الأحد المقبل، ويواجه الطلاب امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي، لمدة 3 ساعات.

وانتهت الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع والتي استمرت لمدة يومين متتالين بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد فقط، وأدى الطلاب «التربية الدينية - التربية الوطنية»- شعبة عامة، الاثنين 12 يونيو، و«الاقتصاد - الاحصاء» - شعبة عامة الثلاثاء 13 يونيو.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.