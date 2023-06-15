قائد فاغنر يتحدى بوتين.. ويرفض التوقيع على عقود مع وزارة الدفاع

استعرضت فضائية “العربية” تقريرا تليفزيونيا بعنوان “تحد نادر..قائد فاجنر يرفض التوقيع على عقود جديدة أقرها بوتين”.

ووفقا للتقرير، أكد يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة رفض مقاتلي المجموعة توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية ووصفها ب "العار"، رغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقات ضرورية.

وفي إظهار مباشر نادر للتحدي للرئيس الروسي، قال بريغوجن "ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى. ولهذا لن يوقعوا العقود".

ودخل بريغوجن في عداء علني شديد مع وزير الدفاع سيرجي شويجو وكبار قادة الجيش منذ العام الماضي، واتهمهم بالإخفاق في تقديم الدعم الكافي والذخيرة لقوات فاغنر في أوكرانيا، مما تسبب في تكبدها خسائر أكبر.

لكنه قال في تصريحات إنه يعتقد أنه سيتم إيجاد "حل وسط" بين بوتين والبرلمان لتمكين مقاتلي فاغنر من الحصول على ضمانات اجتماعية ووضع معتمد كمقاتلين.