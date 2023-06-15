ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد نجاح "يوم 13".. شريف منير يتعاقد على فيلم "لية تعيشها لوحدك"

تحضيرات فيلم ليه
تحضيرات فيلم ليه تعيشها لوحدك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعيش النجم شريف منير حالة من النشاط السينمائي الكبير ، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير "يوم ١٣" والذي تخطيت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون ، حيث يستعد حاليا في الدخول لتصوير فيلمه الجديد والذي سيحمل اسم "ليه تعيشها لوحدك" ، والذي بدأ مؤخرا صناع العمل في البروفات الرسمية له .

وفيلم "ليه تعيشها لوحدك" سيبدأ التصوير به بعد عيد الأضحى مباشرة ، و تدور أحداثه في إطار رومانسي إجتماعي ، وسيشارك في البطولة كلا من خالد الصاوي وسلمي أبو ضيف ، وهو من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري وإنتاج" i  production" للفنانة بشري.

وعلى جانب الدراما، يستعد شريف منير لدخول تجربة جديدة تحمل اسم "قائمة الأمنيات" من ٣٠ حلقة وهو من إخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو زكري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله " ايجار قديم" والذي عرض خلال الأشهر الماضية.

ليه تعيشها لوحدك فيلم شريف منير