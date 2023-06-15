الحماية المدنية بالجيزة تتعامل مع 6 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال يوم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 6 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "العمرانية _ الطالبية _ العجوزة _ بولاق الدكرور _ الهرم" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 6 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق : "شارع أحمد رشدي من شارع السلام بالعمرانية، شارع رجب عبد الموجود من الطالبية - هرم بالطالبية، شارع أبو سمبل من شارع مجمع المدارس خلف سنترال بالعمرانية، شِمال المحور أرض اللواء شارع فرج فرنسيس بالعجوزة، شارع عبد اللطيف فرج من همفرس ببولاق الدكرور، شارع المنشية الطوابق فيصل حي الهرم" وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.