ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحماية المدنية بالجيزة تتعامل مع 6 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال يوم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 6 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "العمرانية _ الطالبية _ العجوزة _ بولاق الدكرور _ الهرم" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 6 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق : "شارع أحمد رشدي من شارع السلام بالعمرانية، شارع رجب عبد الموجود من الطالبية - هرم بالطالبية، شارع أبو سمبل من شارع مجمع المدارس خلف سنترال بالعمرانية، شِمال المحور أرض اللواء شارع فرج فرنسيس بالعجوزة، شارع عبد اللطيف فرج من همفرس ببولاق الدكرور، شارع المنشية الطوابق فيصل حي الهرم" وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

24 ساعة الحماية المدنية الحمايه المدنيه بالجيزة بمديرية أمن الجيزة شقق سكنية قوات الحماية المدنية بالجيزة قوات الحماية المدنية نجحت قوات الحماية المدنية مديرية امن الجيزة