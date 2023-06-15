بالصور.. محافظ الجيزة يكرم ٢٩ رياضيًا متميزًا من ذوي الهمم

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، ٢٩ رياضيا متميزا من ذوى الهمم بألعاب القوى وغيرها من الألعاب الرياضية المختلفة.

يأتي ذلك لتنفيذ رؤية القيادة السياسية للإهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم علميا واجتماعيا ورياضيا.

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وأحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ومحمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.



وخلال اللقاء، أشاد الابطال الرياضيين بالدعم الكامل المقدم لهم، وتقديمهم الشكر للواء احمد راشد محافظ الجيزة، لتذليل العقبات التي تواجههم وتشجيعهم على مواصلة الجهد من أجل حصد البطولات ورفع علم مصر عاليا.