بنك مصر يحصد جائزة الأفضل في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل

حصل بنك مصر هذا العام على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2023، وتعد هذه هي المرة الخامسة عشر التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance؛ وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

وجدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، واستمراراً للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد في إفريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015، وجائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط للأعوام 2015, 2016, 2017,2018 , 2020 , 2021, 2022وفى إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

ويعد الحصول على هذا اللقب للمرة الخامسة عشر تحدياً وتأكيداً على استمرار ريادة البنك بمجال الاستثمار؛ حيث تعد عوائد صناديق استثمار بنك مصر النقدية من اعلى معدلات العائد على مستوى الشرق الاوسط وذلك بفضل الإدارة الكفء والفعالة لكافة صناديق استثمار البنك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية.

ويقدم بنك مصر، باقة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبى كافة احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات متماشياً مع تغيرات السوق وتواكب النهج المصرفي الحديث المتطور، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الاسواق المالية والاستثمار ومنها؛ خدمات بنوك الاستثمار، خدمات أمناء الحفظ، الأوراق المالية، ترويج واصدار السندات، التسويق والتطوير العقاري، وخدمات أمناء الاستثمار.

ويدير قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك محفظة الاستثمارات المباشرة والتي تتنوع في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصاً في 165 شركة بإجمالي قيمة دفترية تصل إلى 60.1 مليار جنيه مصري وذلك في31 ديسمبر. 2022

كما تمتلك شركة سي آي كابيتال، بنك الاستثمار التابع لبنك مصر، سابقة أعمال قوية في مجال أسواق الدين حيث فام فريق عملها بإدارة 45 إصدار متنوع بين صكوك وسندات بقيمة إجمالية تقارب 60 مليار جنيه منذ عام 2016.

وتلعب شركة سي آي كابيتال دورًا كبيرًا في إدخال مصدرين ومستثمرين جدد لسوق الدين المصري، مما يساهم في زيادة عمق السوق وتنويع وزيادة حجم المستثمرين سواء شركات أو بنوك أو أفراد من ذوي الملاءة المالية. كما قامت الشركة بإدخال الإصدارات كأداة تمويلية مستحدثة للعديد من القطاعات والشركات الناشئة لأول مرة في مصر، وذلك في عام 2022 حيث قامت أحد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية بإتمام أول إصدار سندات توريق عبر التعاون مع شركة سي آي كابيتال في سابقة تحدث لأول مرة في السوق المصري.

والجدير بالذكر أن بنك مصر قد حاز على 73 جائزة ومركزاً متقدماً عن عام 2022 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، وتعد تلك الجوائز تتويجاً لجهود البنك وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية ترجع إلى قوة ملاءة بنك مصر وثبات مركزه المالي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة تشير إلى نجاح استراتيجيته وقدرته على تنويع قاعدة أصوله ويترجم ذلك في استحواذه على أكبر قاعدة عملاء للصناديق، هذا ويسعى البنك دائماً إلى تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.