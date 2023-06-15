خلال افتتاح "تحيا مصر".. الرئيس السيسي يطالب بالإسراع في تطوير ميناء السخنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ مصر تقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، وبالتالي فإنه كان لا بد من العمل على الاستفادة من قدراتنا وموقعنا لتطوير الموانئ.

وأضاف السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض عبر شاشة إكسترا نيوز: «عندما جاءت الفرصة طورنا المواني، هناك ميناء جرجوب وميناء الإسكندرية وميناء أبو قير في البحر المتوسط، أتحدث حتى تصل الصورة للمهتمين وحتى يعرف المصريون أن التطوير هو المستقبل».

وتابع رئيس الجمهورية: «بالأمس، قال لي شاب في البحيرة أريد أن أطمئن على المستقبل، وقلت له كل ما نفعله ليس من أجلنا، ولكن من أجل أولاد وأحفاد مصر».

وحول موعد استكمال تطوير ميناء السخنة، قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات: «بعد سنة من النهارده هنعمل البنية الفوقية»، ليقاطعه رئيس الجمهورية قائلا: «كتير».