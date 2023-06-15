عبر نطف مهربة.. زوجة أسير فلسطيني تنجب 4 توائم (فيديو)

استعرضت قناة “العربية” تقريرا تليفزيونيا حول انجاب زوجة أسير فلسطيني من قطاع غزة معتقل لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويقضي حكما بالسجن لمدة 18 عامًا، أربعة توائم بعد حملها بهم عبر "نطف مهربة" من داخل المعتقل.

واعتبر سفراء الحرية كما يطلق عليهم الفلسطينيون ماحدث معجزة في "بيت أحمد شمالي" في غزة، وسط زغاريد وصلت أصداؤها إلى داخل زنزانته في سجن نفحة.

وافاد التقرير، بأنه منذ عام 2008 يقضي والد التوائم حكما بالسجن لـ 18 عاما حاول خلالها اكثر من مرة تهريب نطف لكن الإجراء الطبي لم يكلل بالنجاح إلا في هذه المرة.

يذكر أن أكثر من 122 طفلا ولدوا لمعتقلين فلسطينيين عبر نطف مهربة حملها ذووهم بإشراف طبي ليصبحوا آباء بأمل اللقاء مع ابنائهم وزوجاتهم لو بعد حين.