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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

15 يوليو.. بدء امتحانات الدور الثاني بـ "تعليم الجيزة"

اعتماد المواعيد
اعتماد المواعيد
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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى 2022/2023

أولا المرحلة الابتدائية

- الصفوف الأول والثاني والثالث " فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023

- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 ثانيا المرحلة الاعدادية  
- الصف الأول الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني  ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثاني الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني  ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثالث الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني  ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 ثالثا المرحلة الثانوية  
- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي  السبت 22 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي  السبت 22 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوي العام " للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام" للمكفوفين "  خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

 رابعا "التعليم الفني " من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 23 يوليو 2023
حسب التخصصات 

أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم بالجيزة الدور الثاني الإعدادية الرابع الابتدائي