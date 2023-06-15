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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بدء افتتاح محطة "تحيا مصر" بآيات من القرآن الكريم

افتتاح محطة تحيا
افتتاح محطة تحيا مصر
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بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بآيات من كتاب الله، كما قام برفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس افتتاح محطة “تحيا مصر” المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، كما يتم رفع العلم المصري على السفينة وادى الملوك

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس منها ميناء 6 أكتوبر البري  وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.

https://www.youtube.com/live/ZoTFwwNJ_kA?feature=share

افتتاح محطة تحيا مصر - الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي