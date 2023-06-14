الشوط الأول.. بلدية المحلة يتقدم بهدفين على دكرنس ويقترب من الصعود للممتاز

انتهى الشوط الأول من لقاء بلدية المحلة ودكرنس بهدفين مقابل لا شيء للفريق المحلاوي.

تقدم وحيد محسن مهاجم بلدية المحلة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا ضمن الجولة الأخيرة من عمر مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى .

وعزز عبد الرحمن جمال التقدم بالهدف الثانى لفريق بلدية المحلة في الدقيقة 24 عقب تسديدة قوية على مرمى دكرنس .

دخل فريق بلدية المحلة المباراة متصدرا لمجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 55 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة للعودة بالنقاط الثلاثة من أجل تحقيق الحلم بعودة البلدية للدورى الممتاز، وطالب اللاعبين بالقتال وبذل أقصى جهد من أجل الفوز.

فى المقابل يأمل حسام عبد العال مدرب فريق دكرنس صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة، فى استغلال الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط وانتظار هدية من المنصورة أمام طنطا، ليقود دكرنس للصعود لأول مرة للممتاز.