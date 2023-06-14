ضبط قاتل طبيب منطقة الساحل مختبئا بالصعيد

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض إلى المتهم بقتل طبيب ودفنه داخل عيادته بمنطقة الساحل أثناء اختبائه بإحدى محافظات الصعيد.

ونجحت قوة أمنية فى تحديد مكان اختباء المتهم، وتوجهت قوة أمنية وتمكنت من القبض عليه وجار اقتياده للقاهرة للتحقيق معه فى الحادث.

ودلت التحريات أن المتهم يعمل طبيبا وقتل زميله داخل العيادة منذ السبت الماضى وتركه حتى انبعثت رائحته وأبلغ الأهالى الشرطة .

وتلقى قسم شرطة الساحل بلاغاً من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب وعلى الفور انتقلت الأجهزة وعثر على جثة طبيب بمعهد ناصر، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته، وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة ، وتحرر محضر بالحادث ، وتولت النيابة التحقيق.

بتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، ولم يخرج منها، ورصدت الكاميرات خروج طبي بآخر مسرعا ، وتم تتبع موقع هروبه وضبطه وجار اتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.