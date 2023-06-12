والد ضحية قرش الغردقة يعلق على الحادث

قال يوري فوبوف والد الشاب الروسي الذي تعرض لهجوم سمكة القرش على شاطئ في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ إن ما حدث كان قضاء وقدر ويحدث في جميع أنحاء العالم يوميا.

وأكد والد الشاب الروسي أن ما أصاب ابنه خلال تلك اللحظات الأخيرة من عمره، شيء مرعب للغاية، معلقا أنه ليس المرة الأولى أن يهاجم سمكة قرش انسان، موضحا أنه حادث يومي ويحدث في جميع أنحاء العالم.

وشدد والد الشاب الروسي على أنه يرفض أن يتم المتاجرة بالحادث، إذ أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها مدينة الغردقة، مؤكدا أنه سوف يعود إليها مرات ومرات.

يأتي هذا في إطار البيان التي نشرته محافظة البحر الأحمر على صفحتها الرئيسية.