حبس المتهم بإشعال النيران في نجل عمه بالمطرية

امرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس شاب 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة أشعال النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بمنطقة المطرية كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر") ، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.



و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.