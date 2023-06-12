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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بإشعال النيران في نجل عمه بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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امرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس شاب 4 ايام علي ذمة التحقيقات  بتهمة أشعال النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بمنطقة المطرية كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

تلقى قسم  شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم،  بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر") ، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.


و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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