"معجل" سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين القرار رقم 4933 لسنة 2023 م بتكليف سامي حمد معجل معاون من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية من العمل بوظيفية الحالية رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بأعمال وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية بالديوان العام لحين اتخاذ إجراءات شغلها بالطرق القانونية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 4934 لسنة 2023 بتكليف محمد عبد العال السيد أحمد من العاملين برئاسة مركز ومدينة الحسينية من العمل بوظيفته الحالية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الحسينية لحين شغلها بالطرق القانونية ، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد في أداء المهام المكلفين بها.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعة دقيقة لأداء كل منهما في نطاق عملة ولحسن سير العمل وانتظامه داخل أروقه ديوان عام محافظة الشرقية ومركز ومدينة الحسينية بما يساهم في تحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما حرص المحافظ علي عقد اجتماع مع السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة الحسينية الجديدين ، في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافطة ، للتأكيد على متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة وتقديم خدمات مميزة لهم.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي ضرورة الحفاظ علي تصدر محافظة الشرقية محافظات الجمهورية في انجاز الملفات الرئاسية الهامة ومنها تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتنفيذ مبادرة حياه كريمة قائلا ً: ثقتي فيكما وفي أعضاء المجلس التنفيذي كبيرة كل الدعم والمساندة للجميع لإنجاز العمل علي اكمل وجه .