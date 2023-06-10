تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 10 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية هذه الفترة تحمل بعض التطويرات والتجديد في حياتك، جميعها تغيرات ايجابية، تتلقى عرض مميز خاص بالعمل، تشعر بالذنب نحو العائلة بسبب اهمالهم بالفترة الماضي، عليك الترتيب لاجتماع عائلي وجمع جميع أفراد اأسرتك في مكان واحد من اجل تبادل الحديث والأخبار، من الناحية الصحية انتبه لنظامك الغذائي.

برج الثور

من الناحية الصحية سوف تصلك بعض المعلومات المغلوطة التي تؤثر عليك بشكل سلبي، هذه المعلومات قد تدمر حياتك بشكل كبير، لذلك عليك دومًا التأكد مما يصلك من معلومات، وفي حال فشلت بالتأكد، تجاهلها ولا تعرها أي اهتمام واكمل حياتك كأنك لم تسمع بها، من الناحية العاطفية سوف تلتقي صدفة بشخص لم تلتقي به منذ مدة طويلة.

برج الجوزاء

هناك مشكلة قديمة جدًا تعاود الظهور، اللافت أنك تتمكن من حلها بشكل سحري بالرغم من عدم تمكنك من الأمر سابقًا، سوف تتلقى اتصال من صديق يخبرك بسر صادم يتعلق بصديق مشترك بينكما، ابتعد يا عزيزي عن الانفعال هذه الفترة، حتى لا تقوم ببعض الأمور التي قد تندم عليها مستقبلًا، من الناحية الصحية مارس الرياض بشكل يومي.

برج السرطان

اليوم هو افضل ايامك، وجميع الأمور تسير لصالحك، حاول أن تنتقي أصدقائك في هذه الفترة، حيث أنك مقبل على تطور كبير في مسارك المهني، تلقيت الدعم الكبير من صديق مميز، كان له الفضل في تحسن وضعك المهني والنفسي، تفكر باجراء بعض التغييرات على ستايلك ليناسب التطور الجديد في حياتك، صحياً أكثر من شرب الماء.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تنهي الكثير من الأمور المعلقة التي أزعجتك في الفترة الماضية، أنت مقبل على فترة جيدة جدًا في العمل، وتشهد هذه الفترة تطورات كثيرة في حياتك المهنية، قد تتطور علاقة مع شخص مقرب من الصداقة الى الحب، لا تهرب من هذه العلاقة فقد تشهد الكثير من التطورات ويكون هذا الشخص هو المنشود.

برج العذراء

اليوم يحمل لك بعض المتاعب، عليك التعامل مع كل مشكلة مع حدى، قد تواجه بعض العراقيل التي تجعلك تشعر بالتوتر الشديد والغضب، الأيام المقبلة ستكون أفضل، من الناحية العاطفية وفيما يتعلق بعلاقتك العاطفية عليك الانتباه على مشاعر الشريك وحاول إشراكه في كل ما تشعر به حتى لا تتعرض العلاقة لبعض المشاكل.

برج الميزان

من الناحية المهنية يشهد مسارك المهني بعض التغييرات الايجابية التي طالما حلمت بها، لا تفكر بالماضي ولا تفكر ابدًا بالعودة إلى مكان او شخص انتهيت منه، اجعل تركيزك على المستقبل فقط، من الناحية العاطفية عليك تقوية علاقتك ببعض الأشخاص المهمين للاستفادة منهم في المستقبل.

برج العقرب

من الناحية المهنية إنها فترة مليئة بالضغط النفسي والأعمال، لذلك حاول ان تسيطر على نفسك ولا تتوتر، وضع خطة واضحة سيساعدك على إنهاء الأعمال المتراكمة عليك، لا تنسى ان تمنح نفسك الراحة بين وقت لآخر، أنت تشعر بالقلق البسيط على احد افراد اسرتك، لا تعلم سبب هذا القلق الا انه شعور لا يفارقك.

برج القوس

من الناحية المهنية إنها فترة واعدة في اللقاءات والنشاطات الاجتماعية، سوف تبحث عن وسائل جديدة لتطوير نفسك، تحاول غربلة اصدقاءك في هذه الفترة، ابتعد عن العلاقات السطحية، وابحث بشكل دائم عن الأصدقاء الذين يمكنهم دعمك والإضافة إلى حياتك، ليس بالضرورة ان يكون انشغال الشريك عنك سببه تغير مشاعره نحوك قد يكون منشغلًا بأمر ما.

برج الجدي

من الناحية المهنية تعتبر فترة ممتازة سوف تشعر بالراحة الشديدة بها، ابتعد عن الأشخاص السلبيين في حياتك، فتاثيرهم سيء عليك، خاصة انك شخص تتأثر بشكل سريع ومندفع ولا تعلم ماذا تقول في بعض المواقف مما يجعلك تخسر بعض الأشخاص وتشعر بالندم الشديد على ما فعلته، أما من الناحية العاطفية عليك الانتباه على علاقتك مع الشريك.

برج الدلو

من الناحية المهنية أنت تعمل على بذل كل طاقتك في العمل، من أجل الوصول إلى الأفضل ومكانة اعلى، قد تواجه بعض المشاكل في حياتك الخاصة، حاول ان تكون اكثر ليونة مع الشريك، حياتك بحاجة لبعض التغييرات التي تخرجك من حالات الملل والرتابة، يمكنك شراء حيوان اليف، او الخروج في نزهات بالطبيعة.

برج الحوت

من الناحية المهنية سوف تتراكم عليك بعض الرسائل الالكترونية والتقارير التي عليك ارسالها وانجازها، إن التأجيل من عاداتك السيئة جدًا، عليك التخلص من هذه العادة وتنفيذ كل ما يجب عليك فعله في الوقت المناسب، حياتك الخاصة تسير بشكل جيد، من الناحية العاطفية، فالأمور تتجه إلى مسار لم تتوقعه سابقًا