شباب كفر الشيخ يمارسون الرياضة في المتنزهات والحدائق

شهدت ،حديقة الأسرة بمركز التنمية الشبابية بدسوق محافظة كفر الشيخ ، فاعليات مشروع تنشيط الرياضة في المتنزهات والحدائق العامة كل جمعة، التى تقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدعيم المشروع بمجموعة من المدربين المتخصصين لتدريب المشاركين بالبرنامج من كل الأعمار يوم الجمعة من كل أسبوع بالأماكن المفتوحة، لحثهم على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وجعلها أسلوب حياة، فعاليات المشروع تتضمن رياضات "المشي، الجري، تمرينات لياقة بدنية".



تستمر فعاليات مشروع تنشيط الرياضة فى المتنزهات العامة والحدائق بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير الإدارة، تنفيذ محمد سليمان، منسق المشروع، أسامة زيد، وأسماء ربيع مدربي المشروع.

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