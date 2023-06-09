برلماني: كلمة الرئيس بقمة "الكوميسا" أكدت حرص مصر على دعم جهود التنمية في أفريقيا

أكد النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بالقمة الـ ٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، اوضحت حرص مصر حكومة وشعبا على دعم أي جهود من شأنها تعزيز التنمية لدول القارة السمراء.

وأشار"السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي الجهود التي بذلتها مصر على مدار عامين خلال توليها رئاسة تجمع "الكوميسا"، خاصة أنها جاءت فى ظل أزمات عالمية وجوائح عانت منها كل دول العالم، لافتا إلي أن مصر استعادت دورها الريادي فى حمل هموم ومشاكل شعوب أفريقيا.

وثمن المبادرة التي اطلقتها مصر خلال توليها رئاسة "الكوميسا"حول تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، والذي نجحت من خلاله في تعميق الإنتاج الصناعي واستغلال كافة المقومات والثروات التي تمتلكها دول التجمع والتي انعكست على معدلات الاستثمار الإقليمي فيها



وأشار إلي جهود مصر فى خلق بيئة استثمارية وتجارية مشجعة لكافة الأعضاء مما يسهم في تعزيز رفاهية الشعوب ورفع مقدرات الأمن والسلم وتوفير كافة المقومات التنموية.