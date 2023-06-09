برلمانية: الرئيس السيسي استطاع ترسيخ دور مصر الريادي والمحوري في القارة الإفريقية

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع ترسيخ دور مصر الريادي والمحوري في القارة الإفريقية، ويرجع له الفضل في إحداث نقلة نوعية في إتمام التكامل بين مصر ودول القارة السمراء وزيادة التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإنسانيا وفي كافة المجالات المختلفة.

وأضافت النائبة النائبة هند رشاد، أن رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي في عام 2019 ووضعت فيه مصر كل إمكانياتها وخبراتها بهدف النهوض بالقارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها بالكامل، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي



وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى حرص مصر الدائم في كافة المحافل الدولية، الدفاع عن حقوق دول القارة السمراء في السلام والنهوض والاستقرار والتقدم والتنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على دول القارة واقتصادها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.



وأكدت النائبة هند رشاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بفعاليات القمة الثانية والعشرين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، حملت العديد من الرسائل التي تؤكد على ريادة الرؤية المصرية وتفردها في منطقة الشرق الأوسط.

وذلك من خلال حرصها على مدار عامين من رئاستها لتجمع "الكوميسا"، على وضع كافة الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين دول التجمع، والعمل على بذل كافة الجهود من أجل توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.