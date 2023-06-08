نقيب المهندسين: أدعو الجميع إلى التكاتف وتكثيف العمل والترابط من أجل صالح النقابة والمهنة

عقد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مؤتمر صحفي، بنقابة المهندسين، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لتهدئة الأمور في النقابة.



وقال “النبرواي” فى كلمته: اتقدم بالشكر والتقدير للزملاء المهندسين الذين حضروا الجمعية العمومية يوم 30/5 (يوم كرامة المهندسين)، وتكبدوا عناء شديدا وأصروا على التأكيد على كرامة النقابة واستقلال قرارها من ٣٠ ش رمسيس.

وأضاف: لقد كانت المشاركة الكثيفة للمهندسين شيوخا وشبابا في الجمعية العمومية غير العادية تأكيدا على إيمان المهندسين أن نقابة المهندسين نقابة مهنية حرة، وجددت الثقة في شخصي كنقيب لمهندسي مصر.

وأشار: وكما طالبت منذ أيام، وبعد مرور أكثر من أسبوع على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، أرجو من اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية، سرعة إعلان النتيجة التي خرجت مؤشراتها بنسبة تعدت ٩٠%؛ وذلك حفاظا على حق وإرادة المهندسين.

وتابع: أشكر كل من ساهم في دعم النقابة والمهندسين، وأشكر الوزراء الحضور، وأتقدم بجزيل الشكر لمجهودات لجنة الحكماء.

وطالب: أدعو الجميع إلى التكاتف وتكثيف العمل والترابط بين جموع المهندسين في الفترة القادمة من أجل صالح النقابة والمهنة، والعودة إلى روح الإخاء والمحبة بين جموع المهندسين.

وأوضح: اؤكد أنني أثق في وعي المهندسين دائما وأبدا. وأعد المهندسين جميعا بالاستمرار في العمل من أجل صالح المهندسين والمهنة مدافعا عن حق المهندسين جميعا فقضيتنا واحدة وأهدافنا واحدة، ونسأل الله العون والتوفيق.



وأختتم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، كلمته قائلا: وفي وقت سابق، شهدت نقابة المهندسين انعقاد جمعية عمومية غير عادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، وقد جاء ذلك بعد تقدم 1960 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين بطلب لسحب الثقة من النقيب لمجلس النقابة.