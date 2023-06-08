بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة المغرب

تلقى مسئولو النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الجنوب أفريقي بضم بيرسي تاو جناح الأهلي إلى قائمة منتخب جنوب إفريقيا النهائية لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا ضم بيرسي تاو الي قائمة الفريق النهائية التي تم تقليصها من 34 إلى 23 لاعبا.

جاء تواجد بيرسي تاو في قائمة الفريق بعد التألق مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

يذكر ان منتخب جنوب إفريقيا والمغرب ضمنا التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في يناير من العام المقبل في كوت ديفوار.

يقام لقاء جنوب أفريقيا والمغرب يوم 17 من شهر يونيو الجاري.

يذكر ان بيرسي تاو ارتدي قميص منتخب جنوب إفريقيا في 36 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 وشارك تاو في 3 مباريات من التصفيات الإفريقية بشكل أساسي ضد المغرب وليبيريا وصنع هدفا في الجولة الثالثة.

يستعد بيرسي تاو لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي أمام الوداد يوم الأحد المقبل بعدما سجل هدفا في فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضد الوداد في لقاء الذهاب على استاد القاهرة.