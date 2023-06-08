طوارئ في اتحاد الطائرة قبل استضافة البطولة الأفريقية بالقاهرة

تشهد أروقة الاتحاد المصري للكرة الطائرة اجتماعات متواصلة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر من أجل الترتيبات النهائية قبل استضافة مصر للبطولة الأفريقية للمنتخبات.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال خلال الفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس المقبلين بالقاهرة.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن الفترة المقبلة مزدحمة بالمشاركات الدولية بالنسبة للمنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية، مؤكدا أن دور مجلس الإدارة توفير مناخ صحي للمنتخبات وتوفير المعسكرات وتعين الأجهزة الفنية التى تستطيع تنفيذ فكرة وطموح مجلس الإدارة .

ويستعد منتخب مصر للرجال قبل المشاركة في الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية التى ستقام بالقاهرة.

وانتظم المنتخب الوطني خلال هذه الفترة في معسكر تدريبي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي، الذى تم التعاقد معه مؤخراً .

وتلقى اتحاد الطائرة دعوة من نظيره التركى لإستضافة منتخب الأول للرجال خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل استعداداً للبطولة الأفريقية .