إخماد حريق عقار سكنى بمنطقة عابدين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في الطابق الرابع من عقار بمنطقة عابدين، دون وقوع اصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة أخطارا من شرطة النجدمفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الرابع من عقار بمنطقة عابدين، وتم إخطار الحماية المدنية بالبلاغ، وعلى الفور وجه اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإطفاء.

تم التعامل مع الحريق وإنقاذ السكان والسيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء دون وقع إصابات، وتم تحرير محضراً بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.