برلماني يعدد إنجازات قطاع البترول في عهد السيسي: نتائج إيجابية على مدى 9 سنوات

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطاع البترول والثروة المعدنية حقق انجازات ضخمة وواسعة على مدار الـ9 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القطاع حقق نتائج ايجابية ومتميزة نتيجة الإصلاحات الشاملة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف عودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي نجح في كسب ثقة الجميع وجعل مصر مركز إقليمي الطاقة، بجانب تدخله الشخصي دائما ودعمه لقطاع البترول بالاتفاقيات المختلفة وكذلك الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية التي دخلت في شراكة مع شركات البحث والاستكشاف بمصر ووجود اكتشافات داخل الحقول المصرية بدعم قوي من الرئيس .

وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن من ضمن انجازات هذا القطاع خلال السنوات الماضية، هو نجاح شركات القطاع العام البترولي في جذب استثمارات تخطت الـ 52 مليار جنيه، بالاضافة لاعتماد أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه، وكذلك تحقيق الاستقرار الكامل في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وكذلك توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، وكذلك المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تدفيع الغاز الطبيعي إلى 239 قرية تخدم 900 ألف عميل.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطاع البترول شهد تنفيذ عدد من المشروعات مثل مصنع الالواح الخشبية ومصنع خام المطاط وأيضا مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية باستثمارات ٢.٤ مليار دولار، ومجمع التكسير الهيدروجيني باسيوط والذي حقق طفرة كبيرة بالصعيد بمنتجات بترولية عالية الجودة، وكذلك تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الإسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة، مشيرًا إلى أن مجال تكرير البترول شهد مشروعات كبير حيث تم تشغيل 8 مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد باستثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار.

وأكد النائب محمد الجبلاوي، أن القيادة السياسية أولت أهمية قصوى لقطاع التعدين وهو ما نتج عنه اكتشاف المعادن الثمينة داخل مصر، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تحتاج إلى تحرك فعلي من وزارة البترول لوضع خريطة التعدين المصرية علي خريطة التعدين العالمية .