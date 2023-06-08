محافظ القليوبية يتابع تسليم مشروعات المرحلة الأولى لـ «حياة كريمة»

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة شبين القناطر، والتي تتكون من 9 وحدات محلية وعدد 36 قرية وذلك لإنشاء 704 مشروع بكافة القطاعات المختلفة، وجرى خلال الاجتماع استعراض معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع على حده للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والأستاذ خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والأستاذ أحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب والأستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي مجلس الوزراء ومدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وممثل جهاز تعمير القاهرة الكبري ودار الهندسة ومدير مديرية الصحة والشباب والرياضة والزراعة وممثل عن الجامعة والطرق والبريد والطب البيطري والغاز والتليفونات.

وتابع الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمدرج بها 704 مشروع خدمي وتنموي، وجرى الانتهاء من عدد 458 مشروع وجاري تنفيذ عدد من المشروعات بنسبة إنجاز بلغت 83.3 % وتشمل عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ومستشفيات ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

وخلال الاجتماع ناقش الهجان موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمسندة لشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الإنتهاء من شبكات ووصلات مياه الشرب بجميع القرى البالغ عددها 36 قرية وتم الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي لعدد 35 قرية وجاري العمل بقرية المريج وبلغت نسبة التنفيذ بالقرية 50% كما جرى الانتهاء أيضا من تركيب الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي وجاري العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد 34 قرية تم الإنتهاء من عدد 15 قرية وجاري العمل بعدد 10 قرى بنسبة أكبر من 50% و9 قرى بنسبه أقل من 50%، وبالنسبة للاتصالات جاري العمل بمشروع تركيب الألياف الضوئية لعدد 36 قرية تم الإنتهاء من 13 قرية وجاري العمل بعدد 23 قرية وسيتم الإنتهاء من جميع المشروعات المتأخرة في 30/6/2023.

كما جرى تنفيذ 6 مشروعات صرف صحي والتابعة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وهي محطات ( كفر الصهبي – طحوريا – الكوم الأحمر – الأحراز – مأخذ مياه عرب جهينة – نوى) وجرى نهو عدد 8 مشروعات لشبكات الكهرباء بعدد 8 قرى ( كفرشبين – الشوبك – الاحراز – منية شبين – كفر طحا – القلزم – كفر الشوبك – عرب الغديري) وجاري العمل بعدد 26 مشروع لشبكات الكهرباء سيتم الإنتهاء منهم منتصف يونيو القادم.

وفي قطاع مشروعات شبكات الغاز الطبيعي جرى الانتهاء من (12) قرية شبكة داخلية وخارجية والاحراز - كفر شبين الشوبك - منية شبين - نزلة عرب جهينة – عرب الصوالحة - كفر الشوبك القلزم - كفر طحوريا - كفرطحا - طحوريا - طحانوب) كما جرى نهو عدد (3) قرى شبكة داخلية وجارى العمل في الشبكة الخارجية (نوى - الحسانية - كفر سليمان الور)، وجارى العمل بعدد 15 قرية سيتم الانتهاء منهم في 30/6/2023 .

وفي قطاع المجمعات الحكومية تم الإنتهاء من عدد (8) مجمعات حكومية خدمية بقرى (كفر شبين - نوي - منشأة الكرام - طحانوب - طحوريا - المريج – الأحراز ) وجاري النهو في عدد مجمع حكومي بقرية القشيش بنسب تنفيذ (95%)، كما تم الإنتهاء من إنشاء عدد 9 مجمعات زراعية بتلك القرى وإنشاء عدد 6 مشروعات وحدات إسعاف تم الإنتهاء منهم بالكامل.

وفي القطاع الصحي جاري العمل بإنشاء 24 مشروع قد تم الإنتهاء من 4 مشروعات وجاري العمل بعدد 20 مشروع في مراحل التشطيبات النهائية سيتم الإنتهاء منهم آخر يونيو القادم.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من رفع كفاءة عدد (10) مراكز شباب بقرى (الحصافة - عرب صبيح - الشوبك - كفر شبين - زاوية الشيخ سند (كفر شبين) - الاحراز - عرب جهينه - كفر الصهبي - كفر الشيخه سالمه - تل بني تميم) وجاري الانتهاء من عدد (5) مراكز شباب منشأه الكرام - كفر الشوبك - الزهويين - كفر طحوريا - عرب الصوالحة ) بنسبة تنفيذ 93% ، كما تم الانتهاء من إنشاء جديد لعدد (5) مركز شباب بقرى (منية شبين - كفر الدير- المريج- كفر سليمان الور - نوي) وجاري الانتهاء من عدد (5) مراكز شباب بقرى ( كفرالشرفا القبلي - القشيش - القلزم طحوريا - الجعافرة) بنسبة تنفيذ 93%.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

ووجه المحافظ بتضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات مؤكدًا على رئيس مدينة شبين القناطر بالإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الاعمال الإنشائية والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياه المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.