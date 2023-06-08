وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتشت

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح مشروع المحطة الوسيطة بمركز أبو تشت ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث استمعت وزيرة البيئة ومحافظ قنا إلي شرح تفصيلي عن المحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت والتي تقع علي مساحة فدان مخصصة لاستيعاب ١٧٨ طن مخلفات في اليوم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ٧ ملايين و ٦٦٤ ألف جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وتخدم مركزي ابو تشت وفرشوط ، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلي مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي والذي يقع علي مسافة ٣٥ كيلو متر، حيث أن دور المحطة الوسطية استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

ومن جانبه أثني محافظ قنا علي جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودعمها الكبير والمستمر للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة مما يساهم بشكل فعال في إنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة