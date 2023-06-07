اتحاد جدة السعودي يفسخ عقد طارق حامد بالتراضي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي اتحاد جدة السعودي، قرر فسخ تعاقده مع النجم المصري طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

ولن يتزامل طارق حامد مع نجوم العالم، الذين يسعى الاتحاد لضمهم في الميركاتو الصيفي، بداية من ضم المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، حيث أعلن العميد، أمس الثلاثاء، تعاقده مع بنزيما في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ3 مواسم، كما بات اتحاد جدة قريبًا من الحصول على خدمات الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر أيضًا.

ويبدو أن موقف طارق حامد معقد في صفوف نادي الاتحاد السعودي، حيث تشير العديد من التكهنات إلى إمكانية رحيله في الصيف المقبل، بعد موسم وحيد من الانضمام، حيث انضم لكتيبة النمور قادمًا من الزمالك في صيف 2022، بعقد يمتد لمدة موسمين، براتب يصل إلى 2.5 مليون دولار في الموسم.

وتداولت أنباء في الساعات الماضية، أن نادي اتحاد جدة، استقر على فسخ عقد نجم المنتخب الوطني بالتراضي، وأن حامد لديه العديد من العروض السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن ليست أندية القمة في الدوري السعودي التي ترغب في الظفر بخدمات طارق حامد.

ومع قدوم كانتي للاتحاد، أصبح طارق حامد الخيار الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق، حيث يعوض كانتي، متوسط ميدان الفراعنة، وكذا زيادة عدد الأجانب في كتيبة العميد.

وأكدت مصادر إعلامية سعودية، أن طارق حامد سيرحل عن اتحاد جدة هذا الصيف، كما إنه حصل على مستحقاته كاملة ليقترب من ارتداء قميص ناد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأسهم طارق حامد في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي في الموسم المنقضي 2022-2023 للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما شارك مع الفريق في 24 مباراة.