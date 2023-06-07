الداخلية العرب: القاهرة ستستضيف أضخم مؤتمر لأجهزة الأمن فى سبتمبر المقبل

قال الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن الموضوع المتعلق بدور الإعلام الأمني في نشر ثقافة حقوق الإنسان يكتسي في نظرنا أهمية بالغة لأنه لا يقتصر فقط على تركيز هذه الثقافة لدى رجال الأمن وإنما يتجاوز ذلك الى نـشـرهـا فـي كـل فئات المجتمع.

واشار “كومان”: سنعقد خلال شهر سبتمبر القادم بالقاهرة مؤتمرا مشتركا بين أجهزة الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الـعـربـيـة، يأتي في سياق حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تكريس هذه الحقوق وعلى الانفتاح على منظمات المجتمع المدني.

وأضاف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش جلسات المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني المنعقد بالجمهورية التونسية اليوم: ينبغي في نظرنا أن يضطلع الإعلام الأمني بمسؤولية إظهار الصورة الحقيقية لما تقوم به دولنا العربيـة لإعـمـال حـقـوق الإنسان في المجال الأمني وتعاوننا البناء مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وسعينا إلى الاستماع الى هواجسها في ما يتعلق باحترام هذه الحقوق في سياق إنفاذ القانون.

وكانت قد بدأت جلسات المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني المنعقد بالجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، بحضور يوسف حرب محمد عوده رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة رحب فيها الحضور.