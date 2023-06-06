"هنلغي التعاقد".. مياه الأقصر تحذر الممتنعين عن سداد الفواتير

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، المشتركين المتأخرين والمتقاعسين عن سداد فواتير المياه والصرف الصحي الخاصة بهم، من قطع الخدمة وإلغاء التقاعد، ضمن الحملة التي أطلقتها بعنوان (حملة سداد فواتير المياه)، تنفيذاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشدت الشركة، المشتركين المتأخرين عن سداد الفواتير، ضرورة التوجه إلى أقرب إدارة تابعة للشركة لسداد ما عليهم من متأخرات أو سدادها لمحصل الفواتير، ويشمل ذلك المنازل الغير مسكونة وعليها فواتير بقيمة (رسوم استمرار الخدمة)

وأكدت أن الشركة في حالة عدم السداد ستتخذ - آسفة - إجراء لرفع عداد المياه، وإلغاء التعاقد، وسيلزم ذلك إعادة التعاقد بسداد مقايسة جديدة وبتركيب عداد وتركيب عداد جديد (مسبوق الدفع) يعمل بنظام الكارت وذلك تماشيا مع لوائح وأنظمة الشركة وحفاظاً على حسن سير العمل.

تطبيق قراءتي لقراءة عداد المياه

كان اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قد أعلن عن العمل بتطبيق (قراءتي) لقراءة عداد المياه، مما يسهل على المواطنين إدخال قراءات العداد شهرياً من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجي الحالي.

ودعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي لتجنب التراكمات.

وأعلنت إطلاق التطبيق لجميع شركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة بجمهورية مصر العربية؛ تسهيلاً على المواطنين وضمانا لعدم تراكم القراءات بالعدادات مما كان يكلف المواطن دفع عدد من الإيصالات الشهرية دفعة واحدة.

ويعتمد استخدام تطبيق قراءتي على السهولة والسرية للبيانات وذلك عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء الجمهورية باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقة والآمنة وتفادى التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

كما يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها، ويتيح التطبيق للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم إتاحة التطبيق مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525