ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أحمد الشافعي رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

الفنان أحمد الشافعي
الفنان أحمد الشافعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الفنان أحمد الشافعي، رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك لمدة عام من تاريخه، خلفا للمخرج عادل عبده.  

يذكر أن الفنان أحمد الشافعى كان رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ونجل المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، لمدة 6 سنوات شهدت خلالها الإدارة تطورا فنيا على مستوى الفرق، ومشاركتها في العديد المهرجانات الفنية والمحافل الدولية سواء داخل مصر وخارجها.

شارك الفنان أحمد الشافعي في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "المال والبنون"، و"الضوء الشارد"، و"إمام الدعاة"، و"لن أتزوج زميلي"، و"بيت أزياء ماما"، و"الرحايا حجر القلوب"، و"الحرافيش ج1" وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا.

نيفين الكيلاني وزيرو الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة احمد الشافعي رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية قطاع شئون الإنتاج الثقافي عادل عبده