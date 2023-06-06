أحمد الشافعي رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الفنان أحمد الشافعي، رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك لمدة عام من تاريخه، خلفا للمخرج عادل عبده.

يذكر أن الفنان أحمد الشافعى كان رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ونجل المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، لمدة 6 سنوات شهدت خلالها الإدارة تطورا فنيا على مستوى الفرق، ومشاركتها في العديد المهرجانات الفنية والمحافل الدولية سواء داخل مصر وخارجها.

شارك الفنان أحمد الشافعي في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "المال والبنون"، و"الضوء الشارد"، و"إمام الدعاة"، و"لن أتزوج زميلي"، و"بيت أزياء ماما"، و"الرحايا حجر القلوب"، و"الحرافيش ج1" وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا.