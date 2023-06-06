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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والجامعية أون لاين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماع لجنتي المكتبة المركزية و المكتبات الجامعية الشهري ،بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية .

قامت اللجنتين بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ، كما تم مناقشة جدول أعمال الجلستين وأوضح القاصد أن اللجنتين استعرضتا الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر مايو .

وأكد القاصد أنه تم خلال اللجنتين مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات ، بالإضافة إلي متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وأضاف القاصد انه تم تسجيل 381 رسالة علمية ماجستير ودكتوراة بسجلات المكتبة المركزية بالجامعة ،وربط 49 كتاب علي موقع FLS خلال الشهر الماضي .

جامعة المنوفية أون لاين