إزالة 12 حالة تعدٍّ ورفع 55 حالة إشغال وإيقاف لحالة بناء بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ21 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، وذلك بناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 12 حالة تعدى بنطاق حى غرب على مساحة 556 م2، منها 10 حالات تم صدور قرارات سابقة لها بمساحة 421 م2، وحالتى تعدى بمساحة 135 م2 تم الإزالة الفورية لهما، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وقد شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة، ورئيس الحى، والعاملين والفنيين والمهندسين، مدعمين بالمعدات الثقيلة المختلفة، كما تم رفع 55 حالة إشغال، علاوة على القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة وضبط النباشين، ومصادرة ما يقومون بتجميعه بنطاق حى شرق بواسطة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية، مع رفع كشك مخالف بمنطقة ميدان عزب كيما، وهو الذى توازى مع القيام بإيقاف أعمال البناء بنطاق حى جنوب، وإتخاذ الإجراءات القانونية لحالة هدم بدون رخصة لأحد المنازل بمنطقة الشلال.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية فى المهد لأعمال تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 116 م2 بنطاق قامت الوحدة المحلية وقروى العباسية، وتم إعادة التربة الزلطية لطبيعتها.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة العامة والتجميل والتطوير بالمدينة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تقليم وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة وطريق المطار، فضلًا عن جرد الأتربة بالطرق المختلفة لإستعادة المظهر الجمالى والحضارى.

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