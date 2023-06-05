«كهرباء جنوب القاهرة» تلغي طباعة الفواتير وتستبدلها بإيصالات مميكنة تعتمد على تكنولوجيا التصميم الذكي

في إطار التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص وفي سباق جميع الشركات والهيئات الخدمية لمبادرة مصر الرقمية 2030 قامت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة، والمشرف على قطاعات الشئون التجارية الأستاذ هانى الجندى، ودعم رئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية، بإعلان التخلي عن طباعة الفواتير نهائيا والاستغناء عن النظام القديم الذي كان يكلف الشركة وقت وجهد وأموال طائلة مقارنة بالنظام الحديث الذي ييسر على الموظف والمواطن الكثير من الوقت لإنجاز أي من مهام الشركة وأن فكرة التحصيل المميكن تستهدف تنفيذ خطة الدولة ووزارة الكهرباء للتحول الرقمى وأنه سيتم إضافة كافة الخدمات المالية تباعا على الماكينات اليدوية مثل سداد المديونيات أو الأقساط وغيرها من الخدمات بحيث لا يحتاج المشترك للذهاب لشركة التوزيع نهائيا.

وأكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يعتمد النظام الجديد على استخدام أجهزة متطوره كان يتم طباعتها قديما باستخدام ماكينات عملاقة وكانت تكاليف تشغيلها عالية جدًا واحتماليات إعطالها أيضا كانت كفيلة بتأخير وقت التحصيل.

وأكد عبد الدايم أنه بدأ في التطوير مع فريق عمله من المبرمجين بالإدارة ولم يخلق بينهم جو تنافسي كما هو شائع بل طبق نظرية التعاون المشترك حتي يبدع كل منهم في الإطار المخصص له حتي تم إنتاج واحده من أهم المنظومات التقنية الحديثة والتي توفر على المشترك والموظف الكثير من الوقت وسهولة سداد الفواتير أو شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وأضاف عبد الدايم أن التطوير شمل تصميم فاتورة مطورة تعتمد على تكنولوجيا التصميم الذكي حيث تشمل QR لتوجية المشتركين إلى الصفحة الرسمية للشركة على شبكة الإنترت والتي يمكن من خلالها إنجاز كافة المهام المطروحة من المنزل مثل الاستعلام عن المديونيات وغيرها من خدمات أخرى كثيرة وتم وضع رقم الخط الساخن 121 لحلول شكاوي وأعطال الكهرباء بالإضافة إلى شعار الشركات الموحد.

وأشار عبد الدايم تعد خدمة الدفع الإلكترونى تخدم ما يقرب من خمسة ملايين مشترك على مستوى محافظة الجيزة باكملها والقطاع الجنوبي للقاهرة الكبري بدءا من مدينة وردان شمال الجيزة وحتي مدينة الصف جنوب الجيزة ومن قطاع غرب القاهرة والزمالك ووسط البلد وصولا إلى مدينة 15مايو جنوب القاهرة وان الشركة تخدم عدد 52 إدارة كهرباء متاح فرع لكل منطقة وبه كافة الخدمات بسهولة ويسر

وتعتبر تلك النقلة التكنولوجية هي نواة التحول الرقمي الذي يسعى إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر على خارطة الدول المتقدمة وإثبات أن السواعد والعقول المصرية هي مصدر القوة والمحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج المستهدفة للنهوض بوطن أفضل للجميع، وأكد عبد الدايم،أن شركة جنوب القاهرة بقيادة المهندس مدحت فودة تعتبر أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك فى أقل من 6 أشهر منذ بدء التجربة، وأضاف متاح الان طرق مختلفة من الدفع تتمثل في ،الدفع النقدى ،دفع فيزا ، دفع شيكات، أمر دفع إلكترونى ، تحويلات بنكية، وأيضا متاح الآن خدمة سداد المتأخرات أيضا بجانب دفع الفواتير.

وأن نجحت الشركة من خلال إدارة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحاسب هانى الجندي من التحصيل الممكين لـ5 ملايين مشترك بنسبة 100% من إجمالى عدد المشتركين، وأن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى إمكانية التحصيل النقدى أو عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات، بالإضافة إلى إمكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع، وأضاف أن حوكمة منظومة التحصيل تهدف أيضا إلى متابعة حسابات الشركة أولا بأول ودخول مستحقاتها المالية بحسابها فور تحصيلها من العميل وعدم انتظار المحصل لتوريد هذه المبالغ المالية، لافتًا إلى أن الشهر المقبل سيتم تعميم التجربة بإحدى الإدارات اﻷخرى التابعة للشركة تمهيدا للتعميم بشكل كامل خلال فترة قصيرة، وأن ماكينات الدفع الإلكترونى الجديدة التى يبلغ عددها 2500 ماكينة تتيح التعامل مع كافة الأنظمة داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال ابلكيشن موحد تم الإشراف عليه مع شركة فورى وتستطيع الآن تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال والعدادات الذكية وشحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين.

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