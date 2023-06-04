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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كييف: روسيا شنت موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا وتم التصدي لها

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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قال مسئولون عسكريون في كييف إن روسيا شنت موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وقد تصدت أنظمة الدفاع الجوي لجميع الصواريخ والطائرات المسيرة عند اقترابها من العاصمة.
ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن رئيس الإدارة العسكرية سيرهي بوبكو قوله "وفقا للمعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة"، مضيفا "الدفاع الجوي دمر كل ما كان متجها نحو المدينة بالفعل"، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".
وقد تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة، بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.
 

كييف روسيا أوكرانيا