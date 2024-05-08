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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

اليوم العالمي للمتاحف.. استقبال زوار "نجيب محفوظ" و"أم كلثوم" مجانا

استقبال زوار متحفي
استقبال زوار متحفي "نجيب محفوظ وام كلثوم" مجانا
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أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن استقبال زوار متحفي نجيب محفوظ (خلف الجامع الازهر) وأم كلثوم (بمنيل الروضة)، التابعان للصندوق، مجانا خلال الفترة من يوم الاربعاء ١٥ وحتى الاثنين ٢٠ مايو من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا٠

يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، فى إطار خطة وزارة الثقافة للحفاظ على تراث المبدعين.

 

يشار الى  أن المجلس الدولي للمتاحف، أسس اليوم العالمي للمتاحف عام ١٩٧٧م واعتبر ١٨ مايو من كل عام يوما يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني حيث يهدف الى اتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور ولفت انتباههم الى الجهود المبذولةواهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع وتنميه وأيضا الاشتراك بالانشطة الابداعية المختلفة٠

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صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش متحفى نجيب محفوظ وام كلثوم اليوم العالمي للمتاحف