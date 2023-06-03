ختام معرض «جيتكس إفريقيا 2023» وسط مشاركة مصرية واسعة

شهدت مدينة مراكش المغربية فعاليات الدورة الاولى لمعرض ومؤتمر «جيتكس أفريقيا 2023» في الفترة من 31 مايو إلي 2 يونيو برعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، ومشاركة نحو 400 شركة ناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات من 30 دولة، من مختلف دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن إجمالي 900 شركة للتكنولوجيا عالمية وإقليمية ومحلية شارك بالمعرض تمثل نحو 100 دولة، حيث يُعد المعرض أحد أكبر الأحداث التكنولوجية الناشئة في أفريقيا.

«إيتيدا» و«اتصال» تدعمان مشاركة الشركات المصرية الناشئة

وفى إطار اهتمام شركات التكنولوجيا الناشئة المصرية بالتواجد فى المعرض كشفت جمعية «اتصال» عن دعمها لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية التي تتطلع للمشاركة في فعاليات معرض «جيتكس أفريقيا»، وانطلاقًا من دورها في توفير فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المحلية وتوسيع قاعدة انتشارها خارجيًا من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العالمية والإقليمية.

ويأتي دعم «اتصال» بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» الذي تقدمه لأعضائها بهدف تحفيز الشركات المصرية الأعضاء في «اتصال» للمشاركة في المعرض سواء كانت شركات زائرة أو عارضة والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في شتى مجالات الحياة.

ويتوقع المحللون، أن سوق التكنولوجيا في طريقه للنمو من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، في حين سيكون قطاع تمويل الشركات الناشئة في أفريقيا أعلى بـ6 مرات مقارنة بأي مكان آخر.

اشادات حكومية بالجناح المصري

علي هامش المعرض، تفقدت راندا المنشاوي، مساعد رئيس الوزراء، الجناح المصري وأشادت بالشركات المصرية الناشئة المشاركة في المعرض، مؤكدة علي أن الدولة المصرية تقدم كل أشكال الدعم لكل المطورين ورواد الأعمال الشباب.

شارك في هذا الحدث أكثر من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود من 95 دولة.

وغطي معرض «جيتكس أفريقيا 2023» القطاعات التي تشمل المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية، وحلول الأعمال الذكية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والربط الشبكي.

وناقش عارضو جيتكس أفريقيا التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التكنولوجيا المالية.