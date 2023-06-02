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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. دنيا سمير غانم "تشرفت بتكريمى من المجلس القومى للمرأة"

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، بصور لها من تكريم المجلس القومى للمرأة.


وعلقت " تشرفت بتكريمى من المجلس القومى للمرأة عن مسلسل جت سليمة " .

 

وتابعت "شكراً جداً للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على اهتمامك وتشجعيك، شكرا لكل فريق عمل مسلسل جت سليمه على مجهودكم وإخلاصكم"  .

يشار الى أن المجلس القومى للمرأة يحرص على تكريم صناع الدراما على مجهودهم فى خدمة قضايا المرأة، كنوع من أنواع الدعم والتشجيع .

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "جت سليمة"، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سامى مغاورى، تأليف كريم يوسف والإخراج إسلام خيرى.

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