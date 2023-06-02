ممثل مصري يتحدى العاصفة ويعقد قرانه بمشاركة طير جارح

وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين تحدى الفنان المصري رامز أمير العاصفة الترابية التي حجبت الرؤية وتسببت في تساقط الأمطار، محتفلا بعقد قرانه.

وبالرغم من تحذير هيئة الأرصاد الجوية المصرية باستمرار العاصفة، لم يتراجع رامز أمير عن إقامة الحفل، وأصر على عقد القران، وسط الأتربة والغبار والأمطار.

ونشر "رامز" فيديو عبر حسابه الرسمي إنستجرام، أظهر خلاله هجوم العاصفة الترابية على تحضيرات حفل الزفاف التي عصفت بالمكان بالكامل.

ونشر رامز أمير بعدها صورا له مع عروسه بعد إتمام عقد القران، برفقة أحد الطيور الجارحة التي اعتاد على تربيتها، وحرص على عدم إظهار وجه عروسه، وتلقى الفنان التهاني من متابعيه وجمهوره، متمنين له السعادة والفرح.

يذكر أن رامز أمير شارك في موسم رمضان الماضي، في مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوي، من خلال دور "عمرو السكندري".