"عيسى" يقرر مد لجان إدارة الغرف السياحية لشهرين

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2023، باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة.

كما اعتمد الوزير القرار رقم 187، باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة، وكذا القرار رقم 188 باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة مصطفى حفني لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة.

واعتمد الوزير القرار رقم 189 لسنة 2023، باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة، أيهما أقرب.

وكان أصدر الوزير في مايو الماضي، القرار رقم 165 لسنة 2023، بمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، على أن يُعاد تشكيلها لتكون برئاسة نادر الببلاوي، وعضوية كل من: كريم محسن عثمان کامل، وكريم المنباوى، وهشام أمین، وتامر بشاى، وأحمد إبراهيم، وجون فرانسوا.