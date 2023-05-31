بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب سيارة بالدقهلية لـ 23 بينهم 16 سيدة

ارتفع أعداد مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من العاملين فى الأراضى الزراعية فى مياه ترعة على طريق الدير ميت العامل بنطاق مركز أجا أثناء عودتهم من العمل بالأراضى الزراعية إلى 23 مصاب بينهم 16 سيدة .

المصابين هم هاشم أحمد 30 عاما ومقيم بقرية طهواي التابعة لمركز السنبلاوين وتم تحويله لمستشفى المنصورة الدولي فيما تم نقل 22 مصابًا آخرين لمستشفى أجا وهم مصطفى عطية الموجي 63 عاما وعلاء عرفة الشافعي 32 عاما ومحمد مصطفى أحمد 35 سنة ومحمد أحمد 41 عاما وسيد جاد السيد 15 عاما وعلي محمد عرفة 30 عاما وعفاف محمد سليمان 33 عاما وشفيقة جلال السيد 46 عاما، وعفاف رجب إبراهيم 35 عاما وأحلام علي عبده المحمدي 53 عاما و رضا رضا رضا عيد الحديدي 42 عاما ويسرية محمد الطنطاوي 47 عاما.

كما أصيبت أيضا كلا من ربيعه مصطفى شاهين 40 عاما، وهبه أحمد موسى 35 عاما، وعطيات سالم 42 عاما، وثريا حسن محمد 52 عاما وهانم أحمد 22 عاما و حكمت أحمد عطية 50 عاما، وعزة محمد أحمد 50 عاما، وصدقة حمزة عبد اللطيف 53 عاما، وفاطمة عبد الفتاح 55 عاما، وفوزية عبد الله 50 عاما، وجميعهم مقيمين بقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال وعاملات داخل ترعة على طريق الدير ميت العامل.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "د ر س 2692" وكانت تقل مجموعة عمال من قرية قرقيرة بمركز السنبلاوين وأثناء عودتهم من عملهم بإحدى الأراضي الزراعية باجا فوجئ السائق بمطب هوائى فاختلت عجلة القيادة في يده ما تسبب في انقلابها بالترعة.

أسفر الحادث عن إصابة 23 عامل بينهم 16 عاملة وتم نقلهم لمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى انتشال السيارة من المياه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.