4 يونيو.. أولى جلسات الدعوى المقامة ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الطاهر رئيس المحكمة، 4 يونيو 2023 أولى جلسات نظر الدعوى المقامة ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا، لوقف بث الفيلم ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع 2 مليار دولار كتعويض للدولة المصرية، بسبب ما تضمنه الفيلم من تزييف للتاريخ واعتداء علي التراث الحضاري والثقافي المصري وتزوير للهوية المصرية القديمة.

وقال مقيم الدعوى أن الفيلم جزء من سلسلة كاملة باسم الملكات، وكليوباترا في هذا الفيلم، وهو إنتاج الأمريكية الزنجية من أصول إفريقية جادا سميث زوجة الممثل ويل سميث، إحدى الداعمين لفكر المركزية الإفريقية، أو لأفروسنتريك، التي تدعي أن الحضارة الفرعونية، ملكا للأفارقة، وأن المصريين عرب غزاة.

وتابعت: تردد أن هذا الفكر كان سببا لإلغاء حفل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت بالقاهرة، الذي كان مقررًا إقامته فبراير الماضي، لأنه أحد الداعمين لهذه الحركة.



وأكملت الدعوى أن شركة نتفليكس بدأت في الترويج لفيلم كليوباترا وبدأ عرضه على المنصة 10 مايو الماضي، ويتضمن الإعلان الترويجي للوثائقي الحديث أن تراث كليوباترا كان موضع الكثير من الجدل الأكاديمي ثم يتبعه تأكيد على لسان أحد المعلقين في الوثائقي أن كليوباترا كانت ذات بشرة سمراء على عكس الشائع.

واستطردت الدعوى أن الجميع انصدم منذ تم عرض الفيلم اليوم 10 مايو، حيث تم تصوير الملكة كليوباترا بأوضاع مخلة ووصفها بالعاهرة، هذا بخلاف شكلها الأسود الزنجي، وهذا تزييف سافر، حيث يتم تزييف التاريخ بشكل ممنهج منذ أكثر من مائة عام.