الحوار الوطني.. مقرر مساعد لجنة المحليات: النقاش حول النظام الانتخابي أمر جيد

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن هناك فرقا بين التوافق والاتفاق، فالتوافق مثلا يكون على ضرورة إجراء انتخابات محلية، لكن قد لا نتفق على النظام الانتخابي، هناك من يرى القامة النسبية أفضل من المطلقة، وبالتالي يجب التوصل إلى اتفاق على نظام انتخابي، وفي رأيي هذا صعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة إكسترا نيوز"، أن الفردي أو القائمة المطلقة يظلم النسب النخصصة في الدستور للمرأة والشباب مثلا، وبالتالي القائمة هي التي تحقق عدالة توزيع النسب الدستورية.

ولفت إلى أن القرار النهائي سيكون للبرلمان بالأغلبية ويحترمه الجميع، لكن دور الحوار الوطني هو التقليل من الآثار السلبية لإقرار القانون، حتى بعد التصويت سيكون الجميع مقتنعا بالنتيجة ومدركا للسلبيات والإيجابيات، وقد يكشف الحوار جوانب تغير من أفكار الكثير من النواب قبل التصويت.